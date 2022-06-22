Він відвідав Львів і побував у селищі на Київщині.

Відомий всьому світу голлівудський актор Бен Стіллер розповів про враження після візиту в Україну. Його шокували руйнування, які заподіяла Росія і її окупанти. Детальніше знаменитість розповів в інтерв'ю ВВС.

"У Львові люди ніби повертаються до нормального життя, стараються, наскільки це можливо. І тоді, коли ви все ближче і ближче до Києва, на схід країни, ви починаєте бачити блокпости і руйнування, що дійсно шокує", - розповів Бен Стіллер.

Актор підкреслив, що саме в Україні він вперше побачив реальні наслідки бойових дій.

"Я актор, тому перше, що я подумав: "О, це виглядає як фільм". Але масштаб цього набагато більше, і це реальність, так що це дуже засмучує", - уточнив зірка фільму "Ніч в музеї".

Нагадаємо, раніше Україну відвідала оскароносна актриса Анджеліна Джолі. Спочатку її помітили в одній з місцевих кав'ярень Львова. Однією з локацій, яку відвідала зірка, був залізничний вокзал. Там Джолі застала повітряна тривога, через яку кумир мільйонів була змушена спуститися в бомбосховище.

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