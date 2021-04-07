Карді Бі епатує публіку / instagram.com/iamcardib
Відома реперка Карді Бі опублікувала в Instagram знімки з фотосесії для чоловічого глянцевого журналу XXL.
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На фото зірка позує в чорних класичних штанях з високою посадкою. Також вона одягла підтяжки, під якими вирішила приховати соски, бо верх Карді вирішила залишити оголеним. Доповнила артистка образ лаковими ботильйонами.
Крім того, Карді Бі зробили "мокру" укладку і яскравий макіяж з акцентом на червоні губи. Щоб зробити "лук" більш яскравим, Карді прикрасила шию масивним кольє і одягла браслет.
Карді Бі епатує публіку / instagram.com/iamcardib
Карді Бі епатує публіку / instagram.com/iamcardib
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