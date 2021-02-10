Касія Ленхардт напередодні смерті розлучилася з відомим футболістом Баварії Жеромом Боатенгом.

У Берліні за загадкових обставин померла 25-річна модель, яка напередодні розлучилася із захисником мюнхенської Баварії Жеромом Боатенгом.

Як повідомляє видання Daily Mail, дівчину знайшли мертвою в її квартирі.

Касія зустрічалася з 32-річним футболістом понад рік, перш ніж пара оголосила про свій розрив 2 лютого після звинувачень у шантажі і невірності. Модель називала футболіста дияволом і присягнулася, що розповість всю правду про їхні стосунки.

За інформацією Bild, причиною розставання пари могла стати ДТП за участю дівчини. Модель врізалася у вуличний ліхтар, а в її крові виявили алкоголь.

Відзначимо, що Касія стала відома завдяки телешоу German's Next Top Model, де вона з'явилася у 2012 році, зайнявши четверте місце в конкурсі.

У дівчини залишився син Ной, який народився від попереднього партнера.

У поліції розглядають версію самогубства моделі.

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Автор: УНІАН