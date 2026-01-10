'Мене використали': Бужинська заявила про розрив з Грицканом

Співаки разом виступали на концертах.

Українська співачка Катерина Бужинська оголосила про завершення співпраці з виконавцем Михайлом Грицканом, звинувативши його в непорядності.

Допис зі звинуваченнями на адресу співака та актора з'явився на сторінці артистки в соціальній мережі Facebook. Бужинська повідомила шанувальникам, що вдячна Грицкану за спільні пісні та творчу роботу, однак відтепер вони йдуть окремими шляхами:

"У той момент, коли один із членів команди хворіє та потребує підтримки, інша людина обирає шлях особистої вигоди йде по головах, будує власну славу та навіть переманює мій колектив. Мене використали заради своєї популярності. Особливо боляче усвідомлювати, коли тебе використовують у власних цілях, а в складний період просто залишають сам на сам із проблемами. Моя праця, сили й щирість були вкладені не заради цього".

Як відомо, артисти регулярно виступали разом на великих сценах, а також мали у репертуарі спільні пісні. Михайло Грицкан досі не коментував звинувачення на свою адресу.

Як повідомляв УНІАН, у грудні Катерина Бужинська поділилася з підписниками власним болем - через травму ока співачка опинилася у лікарні та вже другий місяць перебува в інтенсивній терапії. Артистка зізналася, що дуже сумує за сценою і чекає, коли зможе повернутися до виступів.

