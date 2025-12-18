Артистка другий місяць проходить лікування і перебуває під наглядом лікарів в інтенсивній терапії.

Народна артистка України Катерина Бужинська перенесла серйозну операцію. Про це вона повідомила у своєму Instagram.

"З болем у серці, але з вірою і надією ділюся з вами особистим. Уже другий місяць я проходжу лікування і зараз під наглядом лікарів в інтенсивній терапії. Контактна лінза спричинила серйозну травму ока, що призвело до інфекції. Тому я тимчасово не маю можливості виступати, працювати і, зізнаюся чесно, почуваюся непросто", - зазначила вона.

За словами співачки, після перенесеної операції її стан стабільний.

"Попереду шлях лікування і відновлення, який я крок за кроком проходжу з надією і терпінням. Дуже сумую за вами і всім серцем намагаюся якомога швидше повернутися на сцену, щоб знову співати для вас. Прошу поставитися до цієї ситуації з розумінням і повагою і, якщо у вас є можливість, помолитися за моє здоров'я", - написала артистка.

Вона також додала, що тимчасово не виступатиме, і пообіцяла "повернутися":

"Я щиро вірю, що в житті все має свій сенс, а кожен вчинок - свої наслідки. Господь усе бачить і кожному воздається по справедливості".

