Телеведуча не забуває виконувати свої материнські обов'язки в перервах між зйомками.

Українська телеведуча Катя Осадча після третіх пологів вже повернулася "в стрій" і повним ходом відвідує світські заходи, але про материнські обов'язки теж не забуває - годує сина між зйомками.

Відповідне фото вона опублікувала у "сторіс" на своїй сторінці в Instagram.

На знімку 38-річна Осадча відобразила підготовку до зйомок з місячним Данилом на руках - роботу візажистів, які робили їй макіяж і зачіску.

"У когось приготування на зйомки, а у когось вечеря", - підписала фото телеведуча.

Читайте також"Не треба робити мене бабусею": Катя Осадча зворушливо прищепила старшого сина з 19-річчямНагадаємо, Катя Осадча зараз одружена з Юрієм Горбуновим - вони одружилися у 2017 році. Вся країна спостерігала за розвитком їхніх стосунків на шоу "Голос країни". Через пару тижнів після весілля у них народився син Іван, якому вже 4 роки. У серпні 2021 року у пари народився молодший син Данила, але пара вже зізналася, що хоче ще й доньку.

Також у Осадчої є дорослий син Ілля від попереднього шлюбу, який цього року вступив вже до університету.

Автор: Віолетта Орлова