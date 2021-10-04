Осадча не встигала на поїзд, тому їй довелося їхати на машині з мигалками.

Українська телеведуча Катя Осадча разом зі знімальною групою програми "Світське життя" знімала сюжет про вечірку, яку влаштували депутати партії "Слуга народу" в Трускавці.

Ймовірно, Осадчій довелося трохи затриматися, і вона не встигала на поїзд до Києва, тому з Трускавця до Львова їй довелося їхати на поліцейському автозаку з мигалками.

"Якби не хлопці, то махали б поїзду слідом рукою", - підписала фото телеведуча.

Кадри з поліцейськими Катя опублікувала у себе в інста-сторіз, але пізніше видалила їх. При цьому вони вже встигли розійтися мережею.

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Катя Осадча народилася в 1983 році в Києві. Ще в шкільні роки вона захоплювалася музикою і танцями. Вже в 13 років Осадча вирішила підкорювати світ як модель. У 18 років Катя завершила свою модельну кар'єру і повернулася до Києва.

Вперше на телеканалі вона з'явилася в 2005 році в програмі "Світські хроніки". У 2007 році стала ведучою програми "Світське життя" на Першому національному. З серпня 2008-го програма почала виходити на телеканалі "1+1".

Осадча двічі була заміжня. Від першого шлюбу у неї є син Ілля, а від другого з Юрієм Горбуновим - сини Данило та Іван.

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Автор: Діана Могилєвич