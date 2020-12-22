Модель постала в зухвалому вбранні.

Відома модель Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram новий знімок.

На фотографії вона позує в довгій сірій сукні з високим розрізом на стегні і глибоким декольте. При цьому груди зірки не вмістилися в верх сукні. А доповнила Кайлі такий образ чорними босоніжками на високих підборах.

Хто така Кайлі Дженнер:

Дженнер народилася 10 серпня 1997 року в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія

Свою модельну кар'єру вона почала рекламуючи лінію одягу Crush Your Style, а також знімаючись у фотосесіях для журналів OK!, Teen Vogue, і у фотографа Ніка Саглімбені

Вона успішно веде свою сторінку в Instagram і в 2018 році вона очолила список найдорожчих зірок Instagram

У 2019 році журнал Forbes оцінив її статок в 1 мільярд доларів, що робило її наймолодшим мільярдером в історії

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Автор: Діана Могилєвич