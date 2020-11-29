Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram новий знімок.

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На ньому зірка постала в новому образі. Якщо фанати звикли бачити її з шикарними локонами, то зараз прийшов час змін. Кім вирішила зробити каре. Варто відзначити, що у неї ще ніколи не було такого короткого волосся.

Шанувальники зірки захопилися її зміною образу. Буквально за один день фото набрало понад 2 мільйони лайків. Також фанати залишили безліч позитивних коментарів.

"Красуня", "Тобі йде", "З такою зачіскою ти стала жіночною", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич