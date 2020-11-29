Кім показала фото / instagram.com/kimkardashian
Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram новий знімок.
Читайте такожПопулярна модель показала соковиті форми в бікіні
На ньому зірка постала в новому образі. Якщо фанати звикли бачити її з шикарними локонами, то зараз прийшов час змін. Кім вирішила зробити каре. Варто відзначити, що у неї ще ніколи не було такого короткого волосся.
Шанувальники зірки захопилися її зміною образу. Буквально за один день фото набрало понад 2 мільйони лайків. Також фанати залишили безліч позитивних коментарів.
"Красуня", "Тобі йде", "З такою зачіскою ти стала жіночною", - написали фанати.
Інші новини УНІАН:
- Кім Кардашьян знялася на пляжі в тісному боді (фото)
- Напівоголена Кім Кардашьян позувала на снігу (фото)
- Кім Кардашьян показала фото в спідній білизні
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram