Дівчина розповіла про своє життя за останні півроку.

Дружина режисера шоу "Орел і Решка" Євгенія Синельникова - Наталія Кліпа - написала пост, в якому розповіла, як живе з початку війни в Україні і що їй вже довелося пережити.

Виявляється, що навесні цього року Кліпа втратила маму. Для неї ця подія була як чорно-біле кіно. Але вже влітку доля зробила їй сюрприз. Кліпа стала дружиною режисера і телеведучого шоу "Орел і Решка".

"Цей рік для України почався як чорно-біле кіно. Цього року взимку я стала нареченою. Цього року навесні я стала сиротою - я втратила маму. Цього року влітку я стала найщасливішою жінкою - я стала коханою дружиною", - написала Наталя.

Вона додала, що чоловік - це її Всесвіт. Вона вірить в кохання, в нашу перемогу, і дуже на неї чекає.

"Ми чекаємо на осінь, на зиму... якими вони будуть, ми не знаємо. Але ми віримо в кохання, віримо в силу нашої нації. І ми знаємо, що будемо скоро плакати від сліз щастя - від нашої перемоги", – додала дівчина.

Нагадаємо, раніше з'явилися фото з весілля ведучого "Орла і Решки" Синельникова.

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