Артисти мали щасливий вигляд та посміхалися на камеру.

Письменник Сергій Жадан та співачка Христина Соловій заінтригували мережу. На тлі чуток про їхній роман вони записали спільне відео та звернулися до шанувальників.

Так, Жадан та Соловій запрошують фанів на концерт у Дрогобичі, де будуть і співачка, і гурт письменника. Під час виступу артисти планують збирати кошти на допомогу військовим.

На відео співачка та письменник посміхаються та мають щасливий вигляд. Соловій стояла за Жаданом та грайливо "стріляла" очима.

Через це шанувальники одразу вирішили, що артисти вже не намагаються приховати роман. У коментарях з'явилися як питання, так і привітання. Фани пишуть:

"Коли весілля?"

"Думала, оголосять про відносини"

"Христина така щаслива поруч з Сергієм".

Чутки про роман Жадана та Соловій - з чого все почалося

У 2022 році Жадан знявся у кліпі Соловій, після чого фани вирішили, що артисти закрутили роман. У кліпі письменник цілував співачку, а потім розповів, що така роль далася йому дуже легко та навіть цікаво.

Згодом Жадан та Соловій не зуміли приховати таємне побачення. Їх помітили, коли вони гуляли та трималися за руки. Окрім цього, письменник подав на розлучення зі своєю дружиною. Нещодавно Жадан та Соловій підігріли чутки про роман, коли влаштували "пожежу" на сцені.

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