Вони разом з'явилися на сцені Львівської опери.

Поет Сергій Жадан та співачка Христина Соловій продовжують інтригувати фанатів. На тлі чуток про те, що між ними закрутився роман, артисти влаштували "пожежу" на концерті.

Вони разом вийшли на сцену Львівської опери, де відбувалася презентація артбуку "Птах: вірші, що стали піснями". Жадан та Соловій виконали пісню та викликали нову хвилю обговорень у мережі.

Виступ поета та співачки потрапив на відео, його вже розмістили у Telegram-каналі "Культурна прачечна". Окрім цього, Жадана та Соловій сфотографували під час концерту. Світлину з ними вже показала фотограф Даша Синельникова.

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"Щось буде", - підписала чуттєвий знімок авторка.

У коментарях фанати пишуть, що вони ще більше вірять у реальність роману між Жаданом та Соловій. Втім, артисти ніяк не коментують особисте життя, тому шанувальникам залишається лише здогадуватися, що ж між поетом та співачкою відбувається насправді.

Жадан та Соловій на одній сцені - відео

Що відомо про стосунки Жадана та Соловій

Чутки про роман поета та співачки з'явилися ще тоді, коли Жадан знявся у кліпі Соловій та палко цілував її на камеру. Згодом він розповідав, що йому було легко та цікаво вживатися у таку роль.

Нещодавно фанати помітили Жадана та Соловій під час прогулянки. Поет тримав співачку за руку, через що шанувальники вирішили, що артисти влаштували таємне побачення. А за декілька днів до цього стало відомо, що Жадан подав на розлучення. Він жив у шлюбі з Іриною Куніциною з 2009 року.

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