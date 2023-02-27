Дівчині вже 21 рік. Вона дуже схожа на тата.

26 лютого екс-дружина Віталія Кличка Наталія Єгорова відсвяткувала свій день народження - їй виповнилося 49 років. На честь цього жінка показала зворушливе фото зі своєю дочкою - 21-річною Єлизаветою-Вікторією.

Дівчина спекла в день народження мами великий торт і прикрасила його свічками. Ось як фотографію підписала Наталя:

"Дякую тобі, моя прекрасна донечко, за всі твої побажання і цей чудовий торт, який ти спекла для мене! Люблю тебе безумовно".

На фото Єлизавета-Вікторія позувала в сірому спортивному костюмі і з розпущеним волоссям. Волосся у неї русяве і злегка кучеряве. Образ дівчини доповнений масивними сережками-ланцюгами і ланцюжком на шиї. Видно, що у дівчини татові гени - вона суттєво вища за свою маму.

Зазначимо, Наталія Єгорова та Володимир Кличко пробули в шлюбі 25 років. Про розлучення вони повідомили влітку 2022 року. Причину зіркове подружжя вирішило не розкривати. За час шлюбу у них з'явилося троє дітей - сини Єгор-Даніель і Максим, і дочка Єлизавета-Вікторія.

Нагадаємо, екс-дружина Віталія Кличка показала сина-красеня від нього.

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