УНІАН назвав топ-5 зірок, незадоволених своєю зовнішністю.

Напевно, у кожного є свій кумир, на кого він прагне бути схожим. І поки ми намагаємося наслідувати селебріті, вони знаходять в собі вади.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - одна з найкрасивіших жінок сучасності. І поки багато дівчат вдаються до пластичних операцій, щоб стати схожими на голлівудську актрису, сама Джолі комплексує через свою зовнішність, зокрема через пухкі губи. В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що часом їй здається, що вона виглядає як смішна лялька.

Скарлетт Йоханссон

Актриса Скарлетт Йоханссон неодноразово скаржилася на свій зріст і вагу. За її словами, її ноги короткі і повні. Попри таку необґрунтовану критику на свою адресу, їй таки вдалося стати улюбленицею мільйонів. Шанувальники впевнені, що це "родзинка" актриси. Більш того, її вважають досить привабливою.

Камерон Діас

Напевно, багато дівчат, що володіють маленькими грудьми, колись комплексували через це. Актриса Камерон Діас не виняток.

"Я періодично мацаю свої груди, перевіряю - ну раптом вони трошки виросли? Але ні, вони не ростуть", - сказала в одному з інтерв'ю Діас.

Пенелопа Крус

А ось Пенелопа Крус комплексує через маленьку попу. За словами актриси, в дитинстві вона займалася балетом, тому її сідниці настільки витончені. І хоч через це Крус комплексує, ми раді, що вона не зробила собі "попу як у Кім".

Періс Хілтон

Відмінна риса Періс Хілтон - це 42-й розмір ноги. Дівчина вважає це значною вадою і соромиться своїх ніг. Щоб приховати цей недолік, Періс найчастіше носить туфлі на високих підборах.

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