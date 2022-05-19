Джолі, Хілтон / колаж з фото

Напевно, у кожного є свій кумир, на кого він прагне бути схожим. І поки ми намагаємося наслідувати селебріті, вони знаходять в собі вади.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - одна з найкрасивіших жінок сучасності. І поки багато дівчат вдаються до пластичних операцій, щоб стати схожими на голлівудську актрису, сама Джолі комплексує через свою зовнішність, зокрема через пухкі губи. В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що часом їй здається, що вона виглядає як смішна лялька.

Анджеліна Джолі / REUTERS

Скарлетт Йоханссон

Актриса Скарлетт Йоханссон неодноразово скаржилася на свій зріст і вагу. За її словами, її ноги короткі і повні. Попри таку необґрунтовану критику на свою адресу, їй таки вдалося стати улюбленицею мільйонів. Шанувальники впевнені, що це "родзинка" актриси. Більш того, її вважають досить привабливою.

Скарлетт Йоханссон / instagram.com/scarlettjohanssonworld

Камерон Діас

Напевно, багато дівчат, що володіють маленькими грудьми, колись комплексували через це. Актриса Камерон Діас не виняток. 

"Я періодично мацаю свої груди, перевіряю - ну раптом вони трошки виросли? Але ні, вони не ростуть", - сказала в одному з інтерв'ю Діас.

Камерон Діас / instagram.com/camerondiaz

Пенелопа Крус

А ось Пенелопа Крус комплексує через маленьку попу. За словами актриси, в дитинстві вона займалася балетом, тому її сідниці настільки витончені. І хоч через це Крус комплексує, ми раді, що вона не зробила собі "попу як у Кім".

Пенелопа Крус / instagram.com/penelopecruzoficial

Періс Хілтон

Відмінна риса Періс Хілтон - це 42-й розмір ноги. Дівчина вважає це значною вадою і соромиться своїх ніг. Щоб приховати цей недолік, Періс найчастіше носить туфлі на високих підборах.

Періс Хілтон / instagram.com/peopletalkru

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