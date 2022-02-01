До "роботи" вона залучала жінок, які потрапили в складне матеріальне становище.

В Одесі 40-річна жінка в готелі організувала бордель, за годину інтиму клієнти сплачували до 2 тис. грн.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що 40-річна жителька Одеського району працювала адміністратором в місці розпусти, розташованому в орендованому приміщенні готелю на вулиці Середньофонтанській (Одеса). До "роботи" вона залучала жінок, які потрапили в складне матеріальне становище.

Жінок для заняття проституцією та клієнтів вона знаходила за оголошеннями в Інтернеті. Година інтимних послуг коштувала від 1,2 тис. до 2 тис. грн, з яких 50% жінки віддавали сутенерші.

Викрили незаконний бізнес працівники Управління міграційної поліції Одеського регіону та Управління карного розшуку області. Під час обшуків з борделю та квартири, в якій підозрювана тимчасово проживала, вилучили телефони, ноутбуки, банківські картки, гроші, флеш-накопичувачі та інші речові докази.

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Фігурантці оголошено підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або залучення особи до заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Їй загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одесі викрили групу з чотирьох сутенерш, які організували борделі в історичному центрі міста.