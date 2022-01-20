Російський репер має скоро виступити в одеському ресторані, поділився активіст.

В Одесі активісти закликають власника одного з ресторанів скасувати запланований на лютий концерт російського реп-виконавця Басти (Василь Вакуленко).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву зробив у Facebook активіст Дем'ян Ганул.

За його словами, він через анонімні джерела дізнався, що Вакуленко планує виступити в Одесі 14 лютого 2022 року.

"В черговий раз повторюю, ті російські "артисти", які підтримують окупацію Криму і виступали на концерті "возз'єднання" в Москві, порушують законодавство України. В цьому випадку запитання до Служби безпеки України, яка впритул не бачить Вакуленка", – написав Ганул.

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За його даними, Баста збирається виступити в ресторані "Хмари", що належить підприємцю Андрію Зарічанському.

"Якщо в Андрія є мізки й проукраїнська позиція, то скасує концерт окупанта. В іншому разі на його бізнес чекають серйозні випробування. "Хмари" – не єдиний заклад Зарічанського", – зауважив Ганул.

Раніше Баста вже виступав в Одесі. В Україні не раз активно виступали проти концертів Басти. Зокрема, наприкінці 2021 року в Києві перед концертом у нічному клубі Stereo Plaza артисту влаштували коридор ганьби.

Баста виступав у захопленому Росією Криму, а також у фільмі зіграв роль російського військового, який служить на півострові.

Нагадаємо, у січні 2018 року Міністерство культури внесло репера до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.

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