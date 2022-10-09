Нещодавно Валентина Мариніна повідомила, що розлучилася з Костянтином остаточно.

Український актор Костянтин Войтенко прокоментував розлучення з танцівницею Валентиною Мариніною. За його словами, в цей час і в такій ситуації дуже важливо залишатися людиною.

"Мені здається, що найважливіше зараз – залишатися людиною. Неважливо, що у тебе відбувається. Ти повинен бути людиною, зараз такі часи, що якщо ти будеш вести себе як не людина... Треба нормально спілкуватися", - сказав Войтенко в ефірі "Сніданок. Вихідний".

Він додав, що зараз розлучення - це не проблема, але воно не має впливати на відносини з дітьми.

"Моє завдання яке. Я батько. Якщо у мене не вийшло з дружиною, потрібно, щоб у мене вийшло з дитиною. Я повинен бути нормальним хорошим батьком", - додав актор.

Костянтин і Валентина Войтенки: конфлікт у сім'ї

Варто відзначити, що перша серйозна сварка між подружжям сталася ще минулого року. Тоді подружжя роз'їхалися, але шанувальники до останнього вірили, що вони знову будуть разом. Через якийсь час пара возз'єдналася.

Але зараз вони знову вирішили поставити крапку у своїх стосунках, і цього разу остаточно. При цьому вони продовжують бути батьками дочки Емілії, яка з'явилася на світ в 2016 році.

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