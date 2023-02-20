Ліза Галкіна дуже швидко дорослішає. Дівчинці вже 9 років. З віком вона все більше стає схожою на зіркову маму.

Нещодавно Максим Галкін показав відео за участю Лізи і Гаррі. У мережі почалися бурхливі обговорення того, наскільки сильно за останній рік підросли діти. Найбільше захоплення викликає зовнішність Лізи Галкіної, яка з роками перетворюється на копію своєї зіркової мами.

Так, на відео видно, що у Лізи світле густе кучеряве волосся. Також шанувальники оцінили її харизматичність і міміку.

Реакція соцмереж

"Видно, як Ліза переживала, що у неї не виходить і це їй не завадило щиро порадіти за перемогу брата і розділити з ним його радість!!! Це просто захоплює!"

"Ліза така красуня! Моделлю буде!"

"Дівчинка - справжнє диво. Вона навіть посміхається як маленьке янголятко!"

"Найкрасивіші і виховані зіркові діти. Завжди із задоволенням дивлюся. Ліза - особливе чудо! Вона - копія мами, а Гаррі - тата"

Слід зазначити, що схожість Лізи з мамою було помітно ще в той час, коли вона була зовсім маленькою, адже Максим часто публікував контент з двійнятами в своєму блозі. Хоча, подейкують, Примадонна була проти - не хотіла, щоб на її маленьких спадкоємців дивилися. Галкін її переконав, адже діти, народжені в такій відомій родині, повинні з ранніх років бути привчені до камер.

Відео дня

Де зараз діти Пугачової і Галкіна

Вже рік зіркове сімейство живе в Ізраїлі. У вересні 2022 року Алла Борисівна разом з дочкою і сином приїжджала в Росію, але через місяць знову виїхала з країни. ЗМІ писали, що вона підготувала до продажу будинок і забрала документи дітей зі школи.

Нагадаємо, у Росії розповіли про стан Пугачової.

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