Анна розповіла, що у неї не було політичної свідомості в той період.

Відома українська актриса Анна Кошмал, яка прославилася завдяки серіалу "Свати", розповіла, чому продовжувала зніматися з російськими акторами в культовому ситкомі навіть після 2014 року. Вона не розірвала співпрацю зі "Сватами" навіть після того, як СБУ заборонила їх показ в Україні через проросійську позицію багатьох акторів.

"Ми не усвідомлювали масштаби. До 24 лютого не було такої свідомості, відверто. Не було такої усвідомленої позиції щодо того, що ось-ось почнеться війна. Не було розуміння того, наскільки це небезпечно. У моєму колі не було людей, які б могли донести мені таку думку. Я довго думала, де загубився момент появи цієї свідомості, або де він з'явився? Я була дитиною. У 2014 році мені було 19 років і я не була політично свідомою. У моїх колах ми не обговорювали політику", - поділилася Кошмал.

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Також вона підкреслила, що на момент початку військових дій в 2014 році в Україні вільно знімали і транслювали російські культурні продукти.

"На державному рівні дозволяється показувати російські серіали, на державному рівні дозволяється знімати в Україні російські кіно і серіали. Тому не було розуміння чому це небезпечно. Звідки у мене могла взятися ця позиція в таких умовах?" - обурилася Кошмал.

Нагадаємо, раніше зірка "Сватів" заявила, що зараз українська мова сприяє розвитку і підтримці нашої ідентичності, тому важливо на нього перейти. Сама Кошмал остаточно відмовилася від російської мови після 24 лютого.

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