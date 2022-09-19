Актриса зазначила, що чим менше російської мови буде в Україні, тим щасливіше буде жити країна.

Героїня відомого серіалу "Свати" Анна Кошмал висловила свою позицію щодо мовного питання. Зірка переконана, що в Україні повинні говорити виключно державною мовою. Сама ж Кошмал також перейшла на українську, але зробила це тільки після повномасштабного вторгнення.

"Взагалі вся ця машина величезна, система, я вважаю, стільки років нас труїла, що я абсолютно не підтримую те, щоб російська мова стала другою державною. Зараз так важлива наша ідентичність, і зараз саме час все це усвідомити. Тому я вважаю, що чим менше російської мови буде в Україні, тим щасливішими ми будемо", - поділилася Анна в інтерв'ю YouTube-блогеру Аліні Доротюк.

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Зазначимо, що раніше в одному зі своїх інтерв'ю зірка "Сватів" зізналася, що зважаючи на свою професію українську мову знала добре, але найскладнішим етапом був початок - важко було повністю переключитися в побуті. Однак зараз вона володіє українською вільно, і вчить свого чотирирічного сина Михайла говорити державною.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Сватів" у непристойному міні подражнила фанатів формами.

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