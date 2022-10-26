Чутки про розрив зіркової пари ходили вже давно.

Рунолог Денис Маклашевський, відповідаючи на запитання Слави Дьоміна, розповів нові подробиці про особисте життя Віри Брежнєвої. Вже кілька місяців ходять чутки про те, що вона нібито розлучилася з Костянтином Меладзе на тлі різних поглядів на війну в Україні.

Як пояснив експерт, руни кажуть, що у Брежнєвої вже зовсім інше життя і навіть є новий коханий. Однак детальніше по цій темі нічого невідомо.

"У неї взагалі інше життя. Там чоловік інший", - зазначив рунолог.

Віра Брежнєва та її позиція про війну в Україні

Після 24 лютого Брежнєва покинула Росію і вирушила до Польщі, де займалася сортуванням і завантаженням гуманітарки для постраждалих від війни українців.

З'явилася інформація, що вона виписалася з квартири у Підмосков'ї і завершила всі свої робочі проекти на території країни-агресора, але нещодавно в росЗМІ написали, що Віра продовжує заробляти криваві рублі.

Також у жовтні 2022 року Брежнєва випустила першу за довгий час пісню. На подив, вона виявилася україномовною - разом з українською співачкою TAYANNA вона переспівала композицію "Вишиванка". За це артистка нарвалася на неоднозначні коментарі: одні підтримали її позицію, інші - звинуватили в тому, що зірка просто "перевзулася", щоб не втратити ім'я.

Віра Брежнєва і TAYANNA - "Вишиванка": відео

Нагадаємо, ЗМІ пояснили, звідки "ростуть ноги" у чуток про розлучення Брежнєвої і Меладзе.

Вас також можуть зацікавити новини: