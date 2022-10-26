Рунолог Денис Маклашевський, відповідаючи на запитання Слави Дьоміна, розповів нові подробиці про особисте життя Віри Брежнєвої. Вже кілька місяців ходять чутки про те, що вона нібито розлучилася з Костянтином Меладзе на тлі різних поглядів на війну в Україні.
Як пояснив експерт, руни кажуть, що у Брежнєвої вже зовсім інше життя і навіть є новий коханий. Однак детальніше по цій темі нічого невідомо.
"У неї взагалі інше життя. Там чоловік інший", - зазначив рунолог.
Віра Брежнєва та її позиція про війну в Україні
Після 24 лютого Брежнєва покинула Росію і вирушила до Польщі, де займалася сортуванням і завантаженням гуманітарки для постраждалих від війни українців.
З'явилася інформація, що вона виписалася з квартири у Підмосков'ї і завершила всі свої робочі проекти на території країни-агресора, але нещодавно в росЗМІ написали, що Віра продовжує заробляти криваві рублі.
Також у жовтні 2022 року Брежнєва випустила першу за довгий час пісню. На подив, вона виявилася україномовною - разом з українською співачкою TAYANNA вона переспівала композицію "Вишиванка". За це артистка нарвалася на неоднозначні коментарі: одні підтримали її позицію, інші - звинуватили в тому, що зірка просто "перевзулася", щоб не втратити ім'я.
Віра Брежнєва і TAYANNA - "Вишиванка": відео
Нагадаємо, ЗМІ пояснили, звідки "ростуть ноги" у чуток про розлучення Брежнєвої і Меладзе.