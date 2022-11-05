Їхня співпраця закінчилася ще десять років тому, але публічні з'ясування стосунків тривають досі.

Український співак Віталій Козловський розповів про те, як зараз ставиться до свого екс-продюсера Ігоря Кондратюка. Їхня спільна робота закінчилася 10 років тому, але з тих пір почалися скандали і судові розгляди, які не припиняються досі.

В інтерв'ю Новини.LIVE Віталій розповів, що він вирішив піти від Кондратюка, оскільки йому набридло те, що на ньому наживаються. Він хотів залагодити це мирно і виплатити Кондратюку неустойку з кількох концертів, але той не погодився.

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Ось що зараз говорить артист:

"Замість того, щоб нормально відпустити, він мене драконив всі ці 10 років і не давав мені нормально жити. Те, як він мене винищував в ці роки, честі йому не робить".

Також Віталій Козловський зауважив, що його ставлення до колишнього продюсера після 24 лютого вкрай змінилося. Тільки зараз музикант остаточно усвідомив для себе, що в конфлікті винен не він, а саме Кондратюк:

"Я нарешті зрозумів, що він супернедобросовісна людина. Про це завжди говорив мені мій тато. А я завжди вважав, що десь я напевно в чомусь винен перед ним. Він г*внюк, все. От не хочу зараз підбирати слів, не хочу виправдовувати себе, не хочу здаватися якимось невихованим".

Нагадаємо, Козловський відповів, чому в 2018 виступав у Москві.

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