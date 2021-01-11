Модель вирішила вдосконалити своє тіло.

Молода вдова засновника Playboy Х'ю Хефнера і за сумісництвом модель Крістал Хефнер розповіла, що ледь не померла.

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34-річна зірка вирішила зробити операцію з пересадки жиру. Під час хірургічного втручання вона втратила багато крові і потрапила в лікарню, бо їй було потрібно переливання.

За словами Крістал, це сталося ще 16 жовтня. Вона довго відновлювалася, але зараз почувається добре. Також модель зізналася, що це вже не перший випадок, коли вона ледь не померла на операційному столі. У 2016 році вона видаляла токсичні імпланти.

Хто така Крістал Хефнер:

У 2008 році почала кар'єру фотомоделі, знімалася для безлічі журналів, в тому числі для Playboy

У 2010 році також почала кар'єру співачки. У квітні 2010 року вона підписала контракт з лейблом Organica Music Group

У січні 2009 року вона почала зустрічатися з Х'ю Хефнером, який був на 60 років старший за неї. 24 грудня 2010 року відбулися її заручини з Хефнером і вона повинна була стати його третьою дружиною. Харріс розірвала заручини 14 червня 2011 року — за 5 днів до запланованого весілля. Харріс і Хефнер згодом помирилися і одружилися 31 грудня 2012 року. У шлюбі вони перебували майже 5 років

На початку березня 2016 року у Крістал була діагностована хвороба Лайма

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Автор: Діана Могилєвич