Роксоляна Маланчук ледь не залишилася голою під час виступу.

Партнерка на "Танцях з зірками" актора Костянтина Войтенко - Роксоляна Маланчук - у фіналі шоу згадала, як під час виступу у неї тріснула чорна латексна сукня, а більше одягу на ній не було.

"Ми в шостому ефірі танцювали наше танго, і Рокса була одягнена в латексний костюм. Коли ми вийшли на паркет, Рокса розуміє, що є надрив на цьому латексі. А на Роксі не було одягу", - розповів Костянтин.

Читайте такожМами-одиначки: 5 українських зірок, які виховують дітей без чоловіківКрім того, в курйозну ситуацію потрапила і Олександра Заріцька. Під час прогону танцю вона залишилася без сукні. Її партнер Юрій Мєшков випадково наступив на сукню і вона злетіла. У підсумку співачка залишилася в спідній білизні.

Нагадаємо, у фіналі шоу перемогли Артур Логай і Анна Кареліна. Все, що вам потрібно знати про переможців УНІАН розповів тут.

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Автор: Діана Могилєвич