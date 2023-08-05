У співачки черепно-мозкова травма.

Відома російська співачка Лада Денс потрапила в аварію. ДТП сталося в Московській області.

За даними російських Telegram-каналів, у Денс черепно-мозкова травма. Однак деталей про стан співачки поки що немає.

"Співачка Лада Денс потрапила в ДТП у Подольську в результаті зіткнення трьох машин. Сама артистка перебувала в таксі. Вона отримала черепно-мозкову травму", - заявив Telegram-канал "112".

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Також повідомляється, що на місці аварії вже працюють медики. Лікарі швидкої допомоги оглядають постраждалих.

Що Лада Денс говорила про війну в Україні

Ще в 2017 році співачка "загриміла" до бази "Миротворця". Денс їздила з концертами на тимчасово окуповані території. Зокрема, вона співала в Донецьку з нагоди одного з російських свят.

Після 24 лютого 2022 року Денс намагається відмовчуватися. Вона ігнорує питання про війну і відмовляється говорити, що думає про те, що відбувається в Україні. Крім цього, росіянка не розкриває своє ставлення до Путіна. На одному із заходів її прямо запитали про те, що Денс думає про президента РФ. Вона лише заявила, що скаже про своє відношення тільки самому Путіну.

При цьому Денс продовжує виступати в РФ. Вона знімається в російських шоу, дає концерти і активно дає інтерв'ю, розповідаючи про свою творчість.

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