Шанувальники засипали їх компліментами.

19 червня в Україні відзначається День батька. Зірки радісно діляться фотографіями зі своїми рідними людьми, в тому числі і українська телеведуча Леся Нікітюк.

Дівчина показала архівне фото зі своїм батьком і написала зворушливі слова: "Тату, зі святом! Ти добрий, смішний і справжній патріот! Ів-Сент-Іван бажає всім здоров'я і перемоги. Люблю".

Шанувальники відзначили, що Леся дуже схожа на свого батька. За їх словами, відразу видно, що вона саме татова дочка.

"Які красиві", "Гарний тато, красива дочка", "Твій тато може пишатися тим, що виховав таку дочку", "Дуже класні", "Було цікаво подивитися на твого батька, і ось", "Ваша дочка без сумнівів", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк випустила новий хіт про війну з Росією.

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