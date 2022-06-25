Під час підготовки одного з епізодів українського тревел-шоу "Ле Маршрутка" телеведуча була в Маріуполі.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла історію про моряка, з яким познайомилася в Маріуполі ще до повномасштабного вторгнення РФ. Портове українське місто зірка Нового каналу відвідала для зйомок шоу "Ле Маршрутка". Лесі стало відомо, що хлопець загинув. Про це вона написала у своєму Instagram-блозі.

"В результаті російської агресії в Маріуполі загинули щонайменше вже 22 тисячі осіб. Серед них і Рінат. Ми познайомилися на зйомках проекту "Ле Маршрутка", коли знімали в Маріуполі. "Я б хотів працювати на телебаченні", - говорив він мені в паузах. Йому дуже сподобалося тоді. Він подружився з нашою командою. У нього були чудові мрії і вони б могли збутися. Могли б...", - написала Нікітюк і показала фотографії хлопця.

У коментарях жахнулися цією новиною підписники зірки і її колеги - в їх числі і маріуполець Андрій Бєдняков.

"Ненавиджу всім єством цих довбаних окупантів", "Який жах", "Практично кожен день дізнаюся про своїх знайомих", "Вічна пам'ять! Не пробачимо. Ні ми, ні наші діти", - написали під публікацією Лесі.

Нагадаємо, "Народний Байрактар" Притули зібрав $ 12,5 мільйонів за добу.

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