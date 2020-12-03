Телеведуча показала нове фото.

Українська телеведуча опублікувала в Instagram нове фото.

Читайте такожНадя Дорофєєва показала фігуру в БДСМ-бікіні

На знімку Леся позує в кофтині кольору хакі і мило посміхається. Але не це привернуло увагу її підписників.

Леся зробила колаж з кількох фото, на якому показала еволюцію губ. На першому знімку губи ледь нафарбовані яскравою помадою, а на останньому - все обличчя.

"Картина називається "Захопилася"", "Джокер в цьому вже давно еволюціонував", "Як це все потім змити?",- написали фанати.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич