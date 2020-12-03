Леся насмішила шанувальників / instagram.com/lesia_nikituk
Українська телеведуча опублікувала в Instagram нове фото.
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На знімку Леся позує в кофтині кольору хакі і мило посміхається. Але не це привернуло увагу її підписників.
Леся зробила колаж з кількох фото, на якому показала еволюцію губ. На першому знімку губи ледь нафарбовані яскравою помадою, а на останньому - все обличчя.
"Картина називається "Захопилася"", "Джокер в цьому вже давно еволюціонував", "Як це все потім змити?",- написали фанати.
Леся насмішила шанувальників / instagram.com/lesia_nikituk
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