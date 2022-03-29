Нікітюк перепела песню "Сіла птаха".

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала у своєму Instagram відео, на якому переспівала пісню "Сіла птаха", змінивши в ній слова.

Так, у цій пісні Нікітюк висміяла російську пропаганду і новини про "біологічну зброю" в Україні, яка робить дітей схожими на Степана Бандеру.

"Тая птаха пострашніше байрактара,

баб із неба буде запліднювати.

І всі діти будуть схожі на Бандеру,

і не зможуть по-кацапськи розмовлять", - співає Нікітюк.

"Ловіть нову біологічну пісню від нашої компанії", - підписала ролик Леся.

Нагадаємо, раніше українська телеведуча Леся Нікітюк в інтерв'ю УНІАН розповіла, як переживає війну, розв'язану на нашій землі Росією, чим допомагає військовим і переселенцям, що дає їй сили не впадати у відчай і якою вона бачить Україну після нашої перемоги.

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