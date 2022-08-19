Телеведуча заінтригувала шанувальників.

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка з початку повномасштабної війни в Україні зайнялася волонтерством і допомагає переселенцям, вирушила на заслужений відпочинок в один з комплексів.

Леся не втрималася і опублікувала фотографію в своїх соцмережах, на якій постала в білому бікіні. Але шанувальники звернули увагу не на її струнку і підтягнуту фігуру, а на підпис до знімка.

"Мене сьогодні послали в...", - підписала фото Нікітюк, тим самим заінтригувавши фанатів.

Шанувальники вже подумали, що телеведуча вляпалася в якийсь інцидент, але пізніше з'ясувалося, що Лесю в такому вигляді послали в баню.

Сьогодні ж зірка вирушила на водну прогулянку. За її словами, вода змиває негатив. І вона дуже сподівається, що так і станеться з Росією.

"Сподіваюсь, скоро вона змиє сусідню країну", - додала Нікітюк.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк присвятила ліричну пісню "Блакитні очі" загиблому на війні другу.

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