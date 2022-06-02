Музикант, який вступив в тероборону через кілька днів після повномасштабного вторгнення, продовжує допомагати людям і зараз.

Лідер "Бубмокса" Андрій Хливнюк прибирав трупи мирних жителів у звільнених від РФ містах. Він розповів про страждання, які рашисти принесли українцям.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Хливнюк також зізнався, як він ставиться до пропагандистських російських зірок, які підтримують Путіна.

За словами музиканта, він особисто знає артистів, які відкрито хвалять диктатора. Хливнюк знає деяких з таких зірок вже багато років. Але зараз він не хоче про них говорити, тому що цих людей для нього тепер просто не існує.

"Мені не до них зараз. Я бачив гуркіт прильоту гармат, всяких чортових реактивних систем, Я бачив те, що бачили мої побратими, коли ми заходили в звільнені міста... І коли ще трупи (мирного населення - УНІАН) не встигли прибрати з вулиць і відтягнути машини - це була наша робота", - зазначив лідер "Бумбоксу".

За словами музиканта, він бачив багато болю. Рашисти приносять українцям страждання. У деяких населених пунктах, де був Хливнюк, люди просили їжу і плакали, коли їм давали буханець хліба та олію.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що лідер "Бумбоксу" поїхав воювати на схід України.

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