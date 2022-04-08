Артист з перших днів після вторгнення РФ в Україну перебуває в лавах терроборони.

Андрій Хливнюк з групи "Бумбокс" розповів історію п'ятирічної дівчинки, батька якої вбили окупанти.

Про неї, ледве стримуючи емоції, Андрій розповів в Instagram-історії.

"З розмови з п'ятирічною дівчинкою і її мамою під час доставки гуманітарних вантажів (в основному ліків, їжі, води, соняшникової олії) в зону бойових дій: батько розстріляний, а дитина думає, що він поїхав. "Ось тобі, дівчинка, Кіндер-сюрприз, як тебе звуть? О, Кіндер-сюрприз! Тато зараз повернеться і привезе мені цілу купу кіндер-сюрпризів", - переказав слова з розмови з дитиною Андрій Хливнюк.

"Будьте ви прокляті зі своїм "руським миром", і зі своєю "денацифікацією", - резюмував артист.

Нагадаємо, раніше співак отримав осколкові поранення лиця під час обстрілу з боку російських окупантів. Деякий час він пробув у госпіталі, а потім знову повернувся в територіальну оборону.

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