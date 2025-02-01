Лілі Коллінз поділилася кадром новонародженої дитини та розсекретила стать малюка.

Відома американська акторка Лілі Коллінз, яка зіграла головну роль маркетолога Емілі Купер в нашумілому серіалі "Емілі в Парижі", повідомила радісну новину. Знаменитість оголосила, що вперше стала мамою.

Важливою звісткою про зміни в житті артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, кінозірка перебуває у шлюбі з американським режисером Чарлі Макдавеллом. Подружжя вирішилося звернутися по допомогу до сурогатної матері. Жінка народила їм донечку, яку назвали Туве Джейн.

Зіркові батьки не стали приховувати крихітку від публіки та вже встигли поділитися зворушливим кадром новонародженої. Дівчинка солодко спала у своєму ліжечку.

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"Ласкаво просимо до центру нашого світу, Туве Джейн Макдавелл. Словами ніколи не висловити нескінченну подяку нашій неймовірній сурогатній мамі та всім, хто допомагав нам на цьому шляху. Ми любимо тебе до Місяця та назад", – підписала фото з донькою Коллінз.

До слова, акторка закрутила роман режисером і письменником Макдавеллом у 2019-му. Вже за рік пара оголосила про заручини. А у вересні 2021 року знаменитості зіграли весілля.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що серіал "Емілі в Парижі" отримав продовження на п'ятий сезон. Поки що подробиці сюжету не розкривають, але в мережі ширилися чутки, що він отримає назву "Емілі в Римі".

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