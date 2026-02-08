Українець Чернов став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки

Український кінорежисер, військовий кореспондент та фотограф Мстислав Чернов став переможцем премії Гільдії режисерів Америки.

Як повідомляється на сторінці Української Кіноакадемії в соціальній мережі Facebook, зрежисований Черновим документальний фільм "2000 метрів до Андріївки" отримав нагороду в категорії "За видатне режисерське досягнення в документальному фільмі".

В Кіноакадемії нагадали, що це вже друга нагорода українського режисера - у 2023 році його документальна стрічка про російську облогу Маріуполя "20 днів у Маріуполі" також було відзначено Гільдією режисерів Америки:

"Вітаємо Мстислава з перемогою та пишаємося досягненнями українських кіномитців!".

