Організатори Нацвідбору відреагували на скандал навколо Руслани

Суспільне не побачило порушень в її заклику голосувати за одну з учасниць.

Суспільне Мовлення відреагувало на скандал навколо заклику Руслани Лижичко, яка була членом журі Нацвідбору на "Євробачення", голосувати за учасницю Вікторію Лелеку.

У офіційній заяві зазначається, що слова співачки не порушили правил Національного відбору, оскільки вона висловила власну думку. Організатори додали, що вдячні кожному члену журі за оцінювання учасників, залучення в конкурсний відбір та експертні коментарі:

"Під час фіналу Нацвідбору члени журі діляться враженнями від виступів артистів, надають як негативні, так і позитивні коментарі. Серед інших Руслана позитивно відгукнулась про виступ LELÉKA із закликала обрати саме її. Такий коментар не порушує правил Національного відбору та є особистою позицією Руслани".

Нагадаємо, деякі глядачі фіналу Національного відбору на "Євробачення-2026" закликали провести нове голосування, адже їх обурив заклик Руслани голосувати за одну з учасниць. Також у мережі згадують, як минулого року з журі "прибрали" Катерину Павленко лише за репост статті, в якій іноземці добре відгукнулися про одного з учасників відбору.

