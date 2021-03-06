Співачки Оля Полякова та Тіна Кароль вперше зустрілися на одній сцені після публічного обміну образами, яким нещодавно обмінялися зірки.
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Як пише ТСН, це сталося в ефірі шоу пародій "Ліпсінк батл" в суботу ввечері. Зокрема, під час виступу Анни Різатдінової, яка робила пародію на Олю Полякову з піснею "Королева ночі", на сцені з'явилася сама Полякова, щоб підтримати спортсменку. Ведучими шоу є Потап та Кароль. Таким чином, співачки вперше публічно зустрілися після скандалу.
Вони не стали акцентувати на нещодавній суперечці, однак Полякова заявила, що для їхнього скандалу потрібно знімати окремий проєкт. Судячи з усього, конфлікт між зірками вичерпано.
Що відомо про скандал між Кароль та Поляковою
- В одному з ефірів шоу "Маска" Полякова назвала Кароль "плакальницею на похоронах". У зв'язку з цим в мережі розгорівся скандал. Фанати Тіни накинулися на Олю. В результаті "королеві ночі" довелося публічно вибачитися.
- Сама Полякова заявила, що скандал для неї був неприємним, а Кароль назвала ситуацію дном.
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