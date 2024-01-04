Джонні Сінс викликав ажіотаж в мережі.

Популярний порноактор Джонні Сінс, більш відомий як "Лисий з Brazzers", підтримав Україну. Він одягнув футболку з гербом, яку йому подарувала українка Юлія Сенюк, відома в порносвіті як Джозефіна.

На своїй сторінці в Instagram Джозефіна оприлюднила фото з Сінсом і додала підпис:

"Я свою місію виконала і загербувала Джонні".

В ексклюзивному коментарі "Еспресо.Захід" Джозефіна Джексон зазначила, що Джонні відразу ж погодився сфотографуватися в патріотичній футболці. Більше того, він сказав, що йому дуже подобаються українки.

"Коли я запитала, якої національності дівчата йому не подобаються, він сказав - росіянки. А на питання про те, хто найбільше подобається - однозначно сказав, що українки", - розповіла порнозірка про розмову з "Лисим".

Як відреагували користувачі мережі

"Тримаємо ерекційний фронт"

"Українізація пройшла успішно"

"Наш козак"

"Майстер на всі руки"

"Це що, командир інтернаціонального легіону?"

"Прорвав оборону з "трьох флангів""

Зазначимо, Джонні Сінс почав порнокар'єру в 2006 році. З тих пір він встиг знятися в більш ніж 700 фільмах для дорослих. Він є найпопулярнішим і найвідомішим актором у своїй індустрії.

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