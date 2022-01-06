Слава Камінська заступилася за опальну співачку Лорак.

Українська співачка Слава Камінська опублікувала у своєму Instagram фотографію з опальною співачкою Ані Лорак і написала їй слова підтримки.

Так, Камінська вважає, що в кожній країні є свій голос народу, але ми "не цінуємо те, що маємо".

"Що б не відбувалося, є голос країни в нашій країні, і ми не цінуємо те, що маємо! Все тимчасово - політика, погляди, телебачення! Ані Лорак - артистка! І, мабуть, вакуум інформаційний - це про нас! Я, до речі, співаю краще, ніж б'юся", - написала Камінська.

Читайте також"Улюблені люди": Макс Тарапата натякнув на роман з ОгнєвічУ коментарях під цим постом Ані Лорак залишила "сердечко".

"О, почалося, яка різниця. Ми артисти - голуби світу. Наша країна це не тимчасово і війна не тимчасово. Повинна бути принципова позиція", "Якби ваші сини і дочки були на фронті на передовій, ви б говорили інакше. А матері, у яких загинули сини і дочки на війні, знають ціну життя і культури в цілому! І не стануть говорити: яка різниця і артисти - це далеко від політики", "Ми цінуємо тих, хто за гроші не продався, не веселить тих, хто вбиває і калічить наших батьків. Громадянська позиція вона є або її немає!", - обурюються користувачі мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак, яка виступає в РФ, збирається в Україну з концертами. Вона планує виступити в Харкові, Запоріжжі та Херсоні.

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