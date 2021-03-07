8 березня співак святкуватиме своє 31-річчя.

Відомий український співак Макс Барських, який 8 березня святкуватиме 31-й день народження, розповів про плани на цей день, а також на майбутніх дітей.

Цією інформацією він поділився в ефірі програми "Світське життя", пише ТСН.

Він зізнався, що на день народження планується його концерт в Дубаї. Однак у тому випадку, якщо концерту завадить карантин, співак має намір влаштувати гучну вечірку в Києві.

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"Я хочу зібрати всіх друзів повечеряти, орендувати бар, розпити його і грати музику до самого ранку. Запросити стриптизерок", - зауважив Барських

Також співак, у якого є хрещеник, зазначив, що у віці 25-26 років думав про народження дітей від сурогатної матері.

"Я думав про це, мабуть, коли мені було 25-26 років. Я хотів. Але зараз у мене є плани, вони великі й 90% мого часу в роботі", - зізнався артист, додавши, що хоче сина і дочку.

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Автор: УНІАН