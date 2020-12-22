Співак прикрасив обкладинку російського Playboy.

Популярний виконавець Макс Барських знявся для обкладинки російського Playboy.

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В інтерв'ю виданню він розповів, як часто потрібно займатися сексом. За його словами, інтиму багато не буває.

"Сексу ніколи не буває багато. Чим більше його, тим посмішка ширша, а сонце світить яскравіше", - сказав артист.

Варто відзначити, що на обкладинці журналу Макс постав в образі справжнього серцеїда. Він одягнув чорний костюм і білу сорочку, верхні ґудзики якої розстебнув.

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Автор: Діана Могилєвич