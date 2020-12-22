Барських знявся на обкладинку глянцю / instagram.com/max_barskih
Популярний виконавець Макс Барських знявся для обкладинки російського Playboy.
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В інтерв'ю виданню він розповів, як часто потрібно займатися сексом. За його словами, інтиму багато не буває.
"Сексу ніколи не буває багато. Чим більше його, тим посмішка ширша, а сонце світить яскравіше", - сказав артист.
Варто відзначити, що на обкладинці журналу Макс постав в образі справжнього серцеїда. Він одягнув чорний костюм і білу сорочку, верхні ґудзики якої розстебнув.
Барських знявся на обкладинку глянцю / instagram.com/max_barskih
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