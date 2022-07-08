Дворічна дівчинка підхопила вірус.

Українська співачка Наталка Карпа з початку повномасштабної війни в Україні разом з дворічною донькою перебуває в Польщі.

Там дівчинка підхопила ротавірус, тому зіркова мама була змушена звернутися до лікарів за допомогою.

"Вперше побувала як пацієнтка в іноземній лікарні, точніше сказати в польському госпіталі, і точніше сказати, я як супроводжуюча особа (мати), тому що в лікарню потрапила Злата. Підхопили ротавірус. Справитися самим не вдавалося, тому постукали в місцеву клініку", – написала Карпа в Instagram.

Вона додала, що зараз її дочка почувається краще. Їх вже виписали з лікарні, але вони продовжують лікування вдома. Також Карпа розповіла, що медицина в Польщі досить хороша, а лікарі дуже відповідальні і уважні.

Крім того, Наталка продовжує підтримувати бойовий дух українців навіть за кордоном, а її чоловік, ветеран АТО Євген Терехов захищає нашу країну в лавах ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Наталка Карпа розчулила відео, як її 2-річна донька зустрілася з батьком-військовослужбовцем.

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