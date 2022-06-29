Чоловік виконавиці Євген Терехов захищає країну від російських окупантів.

Українська співачка Наталка Карпа довела до сліз зворушливим відеозаписом, де її чоловік Євген Терехов зміг ненадовго відпроситися зі служби, щоб зустрітися з дворічною дочкою. Ролик Карпа опублікувала у своєму Instagram-блозі.

На відео видно, що маленька дівчинка не очікувала побачити свого тата, але коли його побачила, радісно побігла до нього на зустріч з криками: "Тато, тато!".

"У такі непрості дні просто необхідно підійти і обійняти, або просто знайти, хоча б дуже гріюче відео. Євгене, повертайся, будь ласка, живим і вцілілим! Нехай Господь оберігає і благословляє!",- написала Карпа.

Шанувальники в коментарях відзначили, що при перегляді таких роликів вони не можуть стримати сльози.

Зазначимо, чоловік Наталки Карпи Євген Терехов з 2014 року захищає Україну від кремлівських окупантів. Влітку 2014 року він отримав поранення в бою біля Мар'їнки. За свої заслуги перед країною Терехов нагороджений Орденом "За мужність" III ступеня.

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