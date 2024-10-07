Даміано Давід дав коментар щодо можливого розпаду колективу.

Відомий італійський рок-гурт Maneskin, який переміг на конкурсі "Євробачення-2021", оголосив про паузу в творчості. Соліст колективу – музикант Даміано Давід – дав коментар щодо можливого розпаду гурту.

Вже тривалий час в мережі ширяться чутки, що учасники колективу, зокрема, Давід, Вікторія Де Анджеліс, Томас Раджи, Ітан Торкіо більше не виступатимуть на одній сцені. Вже декілька місяців гурт не дає концертів та не з'являється у повному складі на публіці. Ба більше, кожен з музикантів почав розвивати кар'єру поза гуртом.

Даміано відповів на чутки та підтвердив, що вони з колегами вирішили тимчасово призупинити свою діяльність. Заява пролунала під час ефіру на італійському телебаченні. Співак заявив, що хоче зосередитися на сольній кар'єрі. Він вказав, що учасники гурту ухвалили спільне рішення про паузу, щоб кожен з них міг переосмислити творчість гурту та вирішити, куди рухатися далі:

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Ми багато працювали та зробили все, що могли. Зараз є можливість зробити перерву та подумати про те, що ми хочемо робити поодинці. Немає про що переживати.

Офіційної заяви про розпад Maneskin не було, але перерва на невизначений термін та сольні проєкти кожного з музикантів ставлять під питання майбутнє гурту. Зокрема, як відомо, нещодавно Даміано кардинально змінив імідж та оголосив про початок сольної кар'єри. Він навіть встиг випустити сольний трек під назвою "Silverlines".

Над кар'єрою поза гуртом активно працює і бас-гітаристка Вікторія Де Анджеліс. Вона підписала контракт з noted. Records та представила свою нову пісню. Вікторія сольно виступає на фестивальних майданчиках.

Барабанщик Ітан Торкіо поки не розкриває, над чим зараз працює, а от та гітарист Томас Раджи вже виступав разом з композиторкою Патті Сміт.

До слова, після перемоги на Євробаченні гурт здобув світову славу. Тріумф на конкурсі вони отримали з піснею "Zitti e buoni". Серед інших відомих треків Maneskin, зокрема, "I Wanna Be Your Slave", "Beggin’", "Coraline".

Нагадаємо, раніше музиканти з Maneskin "запалили" в Таллінні в костюмах від українського бренду.

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