Італійська рок-група Maneskin дала потужний концерт в Талліні, Естонія. Артисти вийшли на сцену в ефектних костюмах від українського бренду Frolov.
"Наші улюблені італійці Maneskin завершують свій європейський тур в FROLOV COUTURE", - сказано в повідомленні на сторінці дизайнера.
Реакція соцмереж
- "О, вогонь!"
- "Ми пишаємося цим!"
- "FROLOV, я вас дуже люблю! Це просто шедевр!"
- "Це високий рівень! Дякуємо, що підтримуєте Україну!"
- "Вау! Це просто неймовірно! Слава Україні!"
Відзначимо, зараз музиканти завершують свій тур по Європі з назвою Loud Kids. Maneskin - далеко не перші артисти міжнародного рівня, які з'являлися на публіці в одязі нашого бренду.
Наприклад, взимку цього року Бейонсе вийшла в сукні FROLOV на концерті в ОАЕ, а до Євробачення-2023 FROLOV створив образи Тіні Кароль, Джамалі та дуету TVORCHI.
Раніше УНІАН писав, що Українка на "Міс Всесвіту" зачарувала розкішною сукнею з синьо-жовтим серцем.