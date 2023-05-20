Переможці Євробачення-2021 вийшли на сцену в одязі, розробленому дизайнером FROLOV.

Італійська рок-група Maneskin дала потужний концерт в Талліні, Естонія. Артисти вийшли на сцену в ефектних костюмах від українського бренду Frolov.

"Наші улюблені італійці Maneskin завершують свій європейський тур в FROLOV COUTURE", - сказано в повідомленні на сторінці дизайнера.

Реакція соцмереж

"О, вогонь!"

"Ми пишаємося цим!"

"FROLOV, я вас дуже люблю! Це просто шедевр!"

"Це високий рівень! Дякуємо, що підтримуєте Україну!"

"Вау! Це просто неймовірно! Слава Україні!"

Відзначимо, зараз музиканти завершують свій тур по Європі з назвою Loud Kids. Maneskin - далеко не перші артисти міжнародного рівня, які з'являлися на публіці в одязі нашого бренду.

Відео дня

Наприклад, взимку цього року Бейонсе вийшла в сукні FROLOV на концерті в ОАЕ, а до Євробачення-2023 FROLOV створив образи Тіні Кароль, Джамалі та дуету TVORCHI.

Раніше УНІАН писав, що Українка на "Міс Всесвіту" зачарувала розкішною сукнею з синьо-жовтим серцем.

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