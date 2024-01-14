Акторка хоче зникнути з екранів.

Американська акторка Марго Роббі, яка відома за фільмами "Загін самогубців", "Барбі" та багатьма іншими кінороботами, неочікувано оголосила про паузу у акторстві. Про це жінка повідомила в інтерв’ю для видання Deadline.

"Я думаю, що зараз всім вже набридло бачити мене. Мабуть мені варто на деякий час зникнути з екранів. Чесно кажучи, якби я знялася в ще одному фільмі, люди б сказали: "Знову вона? Ми просто провели з нею все літо. Досить", - сказала Роббі.

Такі думки виникли у неї після багатьох місяців просування фільму "Барбі" та його показу у кінотеатрах. Марго каже, що ця кінострічка зробила її дуже впізнаваною серед глядачів і вона не хоче викликати негативні емоції.

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Та Роббі не збирається зникати з кіно назавжди. Вона хоче спробувати себе у якості режисера і попрацювати у продюсерській компанії, яку вона 10 років тому заснувала разом зі своїм чоловіком.

"Останні сім років я відчуваю, що хочу стати режисером. Та я завжди вважала це привілеєм, а не правом. Я поступово працювала над відчуттям, що заслуговую на це право бути режисером та відчуваю, що нарешті зараз наближаюся до цього відчуття", - зазначила Марго.

Нагадаємо, акторка Марго Роббі є номінанткою багатьох престижних кінопремій. Зокрема, її номінували двічі на "Оскар" за найкращу жіночу роль та роль другого плану, чотири рази на "Золотий глобус" та інші премії. У 2017 році вона потрапила в список 100 найбільш впливових людей на думку журналу Time, а у 2023 році посіла перше місце у рейтингу найгарячіших жінок на думку глянцевого чоловічого журналу MAXIM.

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