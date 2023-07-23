Актриса, вважає хірург, вдало змінила свою зовнішність.

Актриса Марго Роббі, яка зіграла головну роль у фільмі "Барбі", вразила глядачів своєю красою. Зірці 33 роки і вона нібито "заморозила" свою зовнішність.

Пластичний хірург Віктор Кемкін розповів виданню "Фокус", які операції могла робити Роббі. Він оцінив знімки актриси, зроблені у різні періоди.

"Хочу зауважити, що до серйозних і кардинальних змін Марго Роббі не вдавалася, адже на усіх фото вона має приблизно однаковий вигляд. Найімовірніше, людині, яка не має практики пластичної хірургії, важко буде знайти відмінності. Але що я помітив? Перше - це різницю у розмірі щік і формі обличчя. Раніше у актриси була квадратна форма обличчя і пухкі щічки, а зараз у неї високі вилиці. Швидше за все, Марго видалила комочки Біша і коригувала нижню третину обличчя, а саме - підборіддя", - розповів Кемкін.

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Також він зауважив, що у Роббі "зникли" щічки. У молодості у неї була "дитяча припухлість", але тепер актриса може похвалитися рельєфними вилицями і чіткими контурами обличчя. Окрім цього хірург помітив, що у зірки трохи змінилася форма носа.

"Можу допустити, що було проведено ринопластику. Адже, якщо порівняти фото, бачу, що ніс став більш акуратним, має ідеальну форму і симетрію. Особливо ювелірним став кінчик носа", - вважає він.

За словами Кемкіна, також актриса змінювала форму губ. У минулому у неї була невелика асиметрія. Роббі завжди могла похвалитися пухкими губами, але нині вони стали ще красивішими. Хірург вважає, що зірці могли колоти гіалуронову кислоту.

Крім цього, хірург зазначив, що у актриси помітно покращилася якість шкіри. За словами Кемкіна, раніше у Роббі були помітні сліди від постакне. А нині у зірки ідеальна шкіра. Можливо, вона домоглася такого результату лазерної шліфуванням особи або акупунктурою.

Хто така Марго Роббі

Марго Роббі вважається однією з найкрасивіших актрис сучасного Голлівуду. Прорив у кар'єрі зірки стався в 2013 році, коли вона зіграла спокусливу дружину у фільмі "Вовк з Уолл-Стрітт".

Після цієї кінокартини Роббі отримала чимало головних ролей. Вона грала Харлі Квін у "Загоні самогубців", Тоню Хардінг у фільмі "Тоня проти всіх". Актрису двічі номінували на"Оскар". Спочатку критики високо оцінили її роботу в кінокартині "Тоня проти всіх", а потім вона могла отримати нагороду за роль другого плану в драмі "Скандал".

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