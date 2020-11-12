Маша показала фото / instagram.com/mashaefrosinina
Українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram архівне фото з чоловіком Тимуром.
Читайте такожГола Настя Каменських захопила мережу
Фото було зроблено ще в далекому 2007 році. Закохані виглядають дуже щасливими і радісними. Цікаво, що Тимура Хромаєва на фото практично не впізнати. А ось сама Єфросиніна не сильно змінилася.
"О, Боже. Смілива фотка", "Навіть тоді виглядала кайфово", "Класні", - написали шанувальники.
Маша показала фото / instagram.com/mashaefrosinina
Історія кохання Маші і Тимура:
- У 2003 році Маша вийшла заміж за Тимура
- Від нього телеведуча після весілля народила хлопчика Олександра і дівчинку Нану
- При цьому Маша розповідала, як ледь не розпався їхній шлюб. Але пара змогла возз'єднатися і налагодити відносини
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram