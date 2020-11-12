"Смілива фотка": телеведуча Маша Єфросиніна показала архівне фото з чоловіком

Телеведуча поділилася фото, яке було зроблено ще в 2007 році.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала в Instagram архівне фото з чоловіком Тимуром. Читайте такожГола Настя Каменських захопила мережу Фото було зроблено ще в далекому 2007 році. Закохані виглядають дуже щасливими і радісними. Цікаво, що Тимура Хромаєва на фото практично не впізнати. А ось сама Єфросиніна не сильно змінилася. "О, Боже. Смілива фотка", "Навіть тоді виглядала кайфово", "Класні", - написали шанувальники. Історія кохання Маші і Тимура: У 2003 році Маша вийшла заміж за Тимура

Від нього телеведуча після весілля народила хлопчика Олександра і дівчинку Нану

При цьому Маша розповідала, як ледь не розпався їхній шлюб. Але пара змогла возз'єднатися і налагодити відносини Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram Автор: Діана Могилєвич

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