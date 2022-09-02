Телеведуча висловилася в своїх соціальних мережах.

Українська телеведуча Маша Єфросиніна відреагувала на хейт з боку шанувальників, які називають її "худою, старою анорексичкою".

Зірка написала на своїй сторінці в Instagram, що начиталася в коментарях під її постами багато гидот, тому вирішила відповісти всім незадоволеним її зовнішнім виглядом.

"Боже, люди, радість яка! Зайшла в коменти під передостанніми відео, і як хлинуло у мене довоєнними відчуттями: "Перероблена, вся в філерах, косметолог - г**но, стара, худа анорексичка!". Спасибі вам, що стало легше", - написала Єфросиніна.

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Зазначимо, раніше Маша Єфросиніна поскаржилася на те, що і її чоловік Тимур Хромаєв незадоволений її зовнішнім виглядом. Він сказав, що зірка занадто схудла.

"Він сильно змінився. Він більше в собі. Те, що він бачить, і те, що він каже: "Машо, там зовсім інше життя. Там все по-іншому". Я все чекаю, що він трохи відійде, розговориться і розповість більше подробиць. А якщо по такому життєвому, то йому не подобається, що я схудла. Сказав: "Та що це таке?",- зазначила Марія.

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