Телеведуча стверджує, що її чоловік Тимур Хромаєв дуже сильно змінився.

Українська телеведуча Марія Єфросиніна після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого покинула рідну країну. Вона поїхала в Європу, звідки займалася волонтерством і допомагала співвітчизникам, які потрапили в біду. Зараз жінка повернулася на Батьківщину. В ефірі "Сніданку з 1+1" Маша наважилася розповісти, як змінилися її стосунки з чоловіком Тимуром Хромаєвим за цей час.

"Я багато разів говорила про те, що я поїхала заради дітей. Якби не діти, я б нікуди не їхала. По-перше, День Незалежності. По-друге, я скучила сильно. По-третє, моєму чоловікові дали звільнення з добровольчого загону, у нього ротація, я сіла і приїхала сюди", - розповіла Єфросиніна.

Жінка підкреслює - помітила, як сильно її чоловік змінився за ці місяці.

"Він сильно змінився. Він більше в собі. Те, що він бачить, і те, що він каже: "Маша, там зовсім інше життя. Там все по-іншому". Я все чекаю, що він трохи відійде, розговориться і розповість більше подробиць. А якщо по такому життєвому, то йому не подобається, що я схудла. Сказав: "Та що це таке?",- додала Марія.

Однак дітей вона не наважилася везти в Україну. Зараз вони знаходяться в Європі з бабусею.

"Вона (мама Маші, - ред) мені допомагає. Власне, дочка теж допомагає з Сашком. Я приїхала на розвідку", - сказала засновниця благодійної організації "Фонд Маша".

Нагадаємо, подруга Маші Єфросиніної Оля Полякова також приїхала в Україну цього літа. Зараз вона наважилася привезти до Києва дітей і поділилася радісними кадрами, знятими під час пересадки на шляху додому.

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