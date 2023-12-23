Разом із зіркою виїхали її чоловік-актор та маленький син.

Українська акторка Любава Грєшнова пригадала, як після початку повномасштабного вторгнення розірвала всі зв’язки з РФ та тікала з Москви.

Як поділилася зірка українських серіалів в інтерв'ю Oboz.ua, на третій чи четвертий день вони із сином та чоловіком - актором Михайлом Пшеничним - вирішили тікали з Москви. Зірка пригадала, що наявні квитки коштували фантастичних грошей.

"Було дуже страшно... Ми спочатку придбали квитки, де потрібно було проходити пішохідний кордон через Литву, але я в останній момент злякалася, бо там, як розповідали, влаштовували дуже довгі перевірки й допити. Я знаю точно, не змогла б збрехати, що їду просто подорожувати. Знаєте, я інколи думаю: як там взагалі могли наші залишитися? Людині з українським паспортом там дуже непросто. Ми взяли квитки до Єгипту. По дорозі в аеропорт нас зупинила патрульна машина, хотіли забрати у відділення, коли побачили українські паспорти, але відпустили. В аеропорту я від страху майже втрачала свідомість, але ми таки вилетіли", - розповіла акторка.

Ще шість днів сім'я провела у Єгипті в очікуванні квитків до Варшави. Акторка пригадує, що її моральний стан у ці дні був критичним.

"І це був такий дисонанс — сиділа біля моря і дивилася всі підряд новини з України: все розбите, летять ракети. Як дуже погане кіно… Ми мали зв’язок з батьками, вони трималися. Залишилися на той час у підвалі нашого будинку одні. Вони могли ховатися лише там, бо інакше було не вижити. На Салтівці немає жодного неушкодженого будинку. Кожен дім — влучання, приліт, дірки. Російські війська зайшли в Харків саме через Салтівку, а наші їх звідти вибивали. На перехресті, де йшли запеклі бої, розташований наш дім", - зазначила акторка.

Чим відома Любава Грєшнова

Любава Грєшнова - українська актриса з Харкова. Вона зіграла в таких фільмах і серіалах як "Будинок для двох", "Моє нове життя", "Страшна красуня", "Поділися щастям своїм" та інших.

Перебуває у шлюбі з актором Михайлом Пшеничним, з яким познайомилася на зйомках фільму "Наречена мого друга". У 2017 році у пари народився син, якого назвали на честь батька.

Нагадаємо, раніше Грєшнова відповіла, чому працювала в Росії.

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